Çin, uzaya yeni internet uyduları gönderdi
Çin'in Uzun Yürüyüş-8 taşıyıcı roketi, 18 internet uydusunu başarıyla uzaya fırlattı. Fırlatma, Hainan Ticari Uzay Fırlatma Merkezi'nden gerçekleştirildi.
Çin'in 'Uzun Yürüyüş-8' taşıyıcı roketi, dün yerel saatle 21.32'de Hainan Ticari Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Roketin, Qianfan Uydu Takımyıldızı için gönderilen 7'nci alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngesine yerleştirdiği belirtildi.
