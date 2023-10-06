Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sessizlik hakim

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda saldırılar sonrası herhangi bir hareketlilik yaşanmıyor.

- Cilvegözü sınır kapısında sessizlik hakim

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısında sessizlik hakim.

Esed rejimi,, İdlib bölgesinde sivil hedeflere saldırı düzenlemişti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'da İdlib'e en yakın sınır kapısı konumunda. Suriye uyruklu vatandaşların sıklıkla kullandığı kapıdan Hatay Valiliğinden alınan izinle seyahat edilebiliyor. Saldırıların sonrası sınır kapısında her hangi bir hareketlilik söz konusu değil.

Suriyeli tüccar, İdlib bölgesine rejim tarafından hava saldırısı yapıldığını, ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.