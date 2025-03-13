Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti

Putin'den bir ilk: Düşmanı en kısa sürede yenilgiye uğratacağız
Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı
Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

Gece yarısı küle dönen ev komşu katili çocuk ve babasına ait çıktı

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışında bir grup insan, yere sopalarla vurmak ve çığlık atmak gibi hareketleri içeren "Öfke Ritüeli" seanslarına katılmak için 150 bin TL ödedi. Seanslardan gelen görüntülerde orman içinde toplanan kadınların sopalarla yerlere vurup çığlık çığlığa bağırdıkları görülüyor.

Son yıllarda popülerliği artan alternatif terapi yöntemleri arasına "Öfke Ritüeli" adı verilen ilginç bir uygulama eklendi.

Yurt dışında düzenlenen bu seanslara katılanlar, içlerindeki tüm öfkeyi dışa vurmak adına sopalarla yere vuruyor, çığlıklar atıyor ve bağırarak streslerini atmaya çalışıyor. Ancak asıl dikkat çeken detay, bu sıra dışı deneyime katılmak isteyen kişilerin 150 bin TL'yi gözden çıkarması oldu.

SOPALARLA TOPRAĞA VURUP BAĞIRDILAR

Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan seanslarda, katılımcıların ormanlık bir alanda toplandığı, sopalarla toprağa vurarak bağırdığı ve adeta ilkel bir ritüel gerçekleştiriyormuş gibi hareket ettiği görüldü.

DİKKAT ÇEKEN SEANS

Çoğunluğu kadınlardan oluşan grupların, rehberler eşliğinde yönlendirildiği ve seans boyunca içlerindeki tüm öfkeyi bağırarak, haykırarak ve agresif hareketlerle dışa vurdukları dikkat çekti.

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

AB'nin misillemesi çok ağır oldu! Trump'ın açıklaması zehir zemberek
img

MHP'den Öcalan için kullanılan ifadeye ilişkin ilk açıklama
img

İddianame hazır! İşte 2 ünlü oyuncu için istenen ceza
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGani Ömür:

Kocadan dayak yememişler..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEymen Tunç:

Allah ıslah etsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.