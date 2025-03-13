Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
Yurt dışında bir grup insan, yere sopalarla vurmak ve çığlık atmak gibi hareketleri içeren "Öfke Ritüeli" seanslarına katılmak için 150 bin TL ödedi. Seanslardan gelen görüntülerde orman içinde toplanan kadınların sopalarla yerlere vurup çığlık çığlığa bağırdıkları görülüyor.
Son yıllarda popülerliği artan alternatif terapi yöntemleri arasına "Öfke Ritüeli" adı verilen ilginç bir uygulama eklendi.
Yurt dışında düzenlenen bu seanslara katılanlar, içlerindeki tüm öfkeyi dışa vurmak adına sopalarla yere vuruyor, çığlıklar atıyor ve bağırarak streslerini atmaya çalışıyor. Ancak asıl dikkat çeken detay, bu sıra dışı deneyime katılmak isteyen kişilerin 150 bin TL'yi gözden çıkarması oldu.
SOPALARLA TOPRAĞA VURUP BAĞIRDILAR
Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan seanslarda, katılımcıların ormanlık bir alanda toplandığı, sopalarla toprağa vurarak bağırdığı ve adeta ilkel bir ritüel gerçekleştiriyormuş gibi hareket ettiği görüldü.
DİKKAT ÇEKEN SEANS
Çoğunluğu kadınlardan oluşan grupların, rehberler eşliğinde yönlendirildiği ve seans boyunca içlerindeki tüm öfkeyi bağırarak, haykırarak ve agresif hareketlerle dışa vurdukları dikkat çekti.