CICA, Pan Asya örgütüne dönüşmek için yol haritasını onayladı

Türkiye dahil 28 ülkenin üyesi olduğu Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA), tam teşekküllü uluslararası Pan Asya örgütüne dönüşmesi için yol haritasını onayladı. CICA Dışişleri Bakanları Konseyi'nin toplantısında alınan kararlar, Asya'nın küresel rolünü geliştirmeyi ve üye ülkeler arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye dahil 28 ülkenin üyesi olduğu Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansının (CICA) tam teşekküllü uluslararası Pan Asya örgütüne dönüşmesine yönelik yol haritasının onaylandığı bildirildi.

CICA'nın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, BM 78. Kurulu marjında New York'ta CICA Dışişleri Bakanları Konseyinin gayrıresmi toplantısı düzenlendi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CICA'ya üye 28 ülkenin dışişleri bakanları veya yardımcıları katıldı. Toplantıda Türkiye'yi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar temsil etti.

Toplantıda, geçen yıl ekim ayında Astana'da düzenlenen 6. CICA Devlet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararların hayata geçirilmesi ele alındı.

Ayrıca, 28 üye devletten oluşan CICA'nın tam teşekküllü uluslararası Pan Asya örgütüne dönüştürülmesinin ve Asya'nın yeni küresel rolüne uyarlanmasının amaçlandığı 8 reform maddesini içeren yol haritası onaylandı.

CICA Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bir dizi önemli konuda oy birliğine varıldığını belirterek, "Bu, geçen yıl 6. CICA Zirvesi'nde başlatılan dönüşüm sürecinin bir parçası olarak CICA'yı önemli bir uluslararası bölgesel örgüt olarak güçlendirme konusundaki kararlılığımızı doğrulamaktadır." dedi.

Sarıbay, yol haritasının bu değişim sürecinin ana belgesi olduğunu dile getirerek, "CICA'nın dönüşüm çabası iki stratejik hedefe ulaşmayı amaçlıyor; Asya'nın küresel rolünü geliştirmek ve üye ülkelerimiz arasındaki işbirliğini derinleştirmek." ifadesini kullandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının Asya benzeri olmak amacıyla kurulan CICA, ekonomik, çevre, beşeri, yeni sınama ve tehditler, askeri-siyasi olmak üzere 5 ana yönde çalışmalar yürütüyor.

Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da yer alan CICA'nın 28 tam, 9 gözlemci üyesi bulunuyor.

Geçen yıl düzenlenen 6. CICA Zirvesi'nde, örgüte 2024 yılına kadar Kazakistan'ın dönem başkanlığı yapması kararlaştırılmıştı.