CHP'li Kayışoğlu: "Bu Mücadele Bir Olma, Diri Olma ve Yan Yana Durma Mücadelesidir"

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) –CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Köln'de düzenlenen "Birlik Olalım (BE ONE) Festivali"nde yaptığı konuşmada, demokrasi ve özgürlük mücadelesi için birlik çağrısı yaptı. CHP'ye yönelik yargı süreçlerini eleştiren Kayışoğlu, "Bu mücadele tam da şimdi bir olma, diri olma ve yan yana durma mücadelesidir" dedi.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu tarafından Köln'de, Ren Nehri kıyısındaki Tanzbrunnen konser alanında düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı "Birlik Olalım (BE ONE) Festivali"nde konuşan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını ileterek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Konuşmasına "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla başlayan Kayışoğlu, demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesi verenleri selamladığını belirtti. Özgür Özel'in kararlı duruş sergilediğini kaydeden Kayışoğlu, "Milletin desteğiyle dimdik yürüyen, ne olursa olsun teslim olmayacağız, direneceğiz diyen Sayın Özgür Özel'in selam ve saygılarını getirdim" dedi.

Pir Sultan Abdal'dan Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan mücadele geleneğine dikkat çeken Kayışoğlu, "Tarihin doğru tarafında duranlara selam olsun. Bugün bizi asıl üzen, 'emri ben verdim' diyenlerle yan yana yürüyenlerin varlığıdır" dedi.

Gezi Parkı protestolarının 13. yıl dönümü olduğunu anımsatan Kayışoğlu, eylemler sırasında yaşamını yitirenleri isimleriyle andı. Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan isimlere de değinen Kayışoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen cezaevinde bulunan Can Atalay ile Osman Kavala'nın durumuna dikkat çekti. Gezi tutuklularının özgürlük talebi uğruna bedel ödediğini belirten Kayışoğlu, iktidarın sürmesi için yürütülen siyasi süreçleri eleştirdi.

CHP'ye yönelik yargı süreçlerine de değinen Kayışoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmaların ve diploma iptali kararının siyasi gerekçeler taşıdığını savundu. İktidarın CHP'den ve İmamoğlu'ndan çekindiğini öne süren Kayışoğlu, "Çünkü biliyorlardı ki ilk seçimde biz kazanacağız, halk kazanacak" dedi.

Yerel seçimlerde farklı toplumsal kesimlerin bir araya gelerek CHP'yi birinci parti yaptığını ifade eden Kayışoğlu, "Kürt demokratlar, Alevi demokratlar, Türk demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, sosyal demokratlar ve sosyalistler birleşti ve yerel seçimlerde başarı elde etti" diye konuştu.

CHP'ye yönelik girişimlerin yalnızca partiye değil, demokrasiye yönelik olduğunu savunan Kayışoğlu, "Bugün mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir. Herkes biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıkarlarsa ülke yıkılır, demokrasi yıkılır, Cumhuriyet yıkılır" ifadelerini kullandı.

İktidarın muhalefeti şekillendirmeye çalıştığını öne süren Kayışoğlu, demokrasi, seçme ve seçilme hakkı ile siyasi çoğulculuğun tehlike altında olduğunu savundu. Kayışoğlu, "Eğer bu mücadelede yan yana durmazsak, özgürlüklerimize ve irademize müdahale edilmesinin önü açılacaktır" dedi.

Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma çağrısını yineleyen Kayışoğlu, "Bu mücadele tam da şimdi bir olma, diri olma ve yan yana durma mücadelesidir. Demokrasiye sahip çıkmak için birlikte hareket etmek zorundayız. Birlike ve dayanışma içerisinde olacağız ki sarayın kullarını sandığa gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA