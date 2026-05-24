Hannover'de CHP'li Gençlerden "Geri Adım Yok" Buluşması

Haber: İlhan Baba

(HANNOVER) –Almanya'nın Hannover kentinde CHP'li gençler, "Geri Adım Yok Mücadeleye Devam" buluşmasında CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesini protesto etti. Katılımcılar, kararın halk iradesine müdahale olduğunu vurgulayarak demokrasi ve dayanışma mesajı verdi.

Hannover Landtag yanındaki meydanda gerçekleştirilen etkinlik, CHP Hannover Gençlik Kolları tarafından düzenlendi. Buluşmada konuşan CHP Hannover Birlik Başkanı Mehmet Doğruyol, Hannover'den Türkiye'ye ve dünyaya mesaj verdiklerini söyledi.

Doğruyol, "Hannover gençlik kolları ve kitlemizle birlikte mutlak butlan kararına karşı tepkimizi göstermek için bir araya geldik. Hannover Birliği ve gençlik kollarımızla birlikte, Genel Merkezimizin yanında; Genel Başkanımız Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile yola devam etme kararlılığını ortaya koyuyoruz" dedi.

Kararın halk iradesine yönelik bir müdahale olduğunu savunan Doğruyol, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu müdahale halk iradesine karşı yapılmış bir darbedir. Türkiye'de birinci parti olan CHP'ye yönelik bu girişim, yenilgiyi kabul edemeyenlerin hazımsızlığıdır" ifadelerini kullandı.

Doğruyol, Cumhuriyet'in kuruluş sürecine atıfta bulunarak, halk iradesinin yeniden tek kişinin yönetimine bırakıldığını ileri sürdü. "Mutlak butlan kararı bir gasptır. Bu gasbın halka geri verilmesi için mücadele gerekmektedir. Bu mücadeleyi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Hannover'de de sürdürüyoruz" diye konuştu.

CHP'nin yalnızca parti binalarında değil, meydanlarda ve halkla iç içe var olabileceğini belirten Doğruyol, "Gerçek Cumhuriyet Halk Partisi meydanlarda, sokaklarda ve halkla dayanışma içinde olandır" dedi.

Buluşma, "Yaşasın demokrasi, yaşasın halkın iradesi" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA