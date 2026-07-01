CHP Hollanda Birliği'nden Yetki İptaline Tepki: Kararı Tanımıyoruz

Haber: İlhan Baba

(AMSTERDAM) - CHP Hollanda Birlik Başkanı Murat Han Gedikli, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer imzasıyla Hollanda, Belçika, Manchester, Bordeaux ve İsveç birliklerinin yetki belgelerinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Gedikli, kararın hukuki ve demokratik bir dayanağı bulunmadığını savunarak, "Bu kararı tanımıyoruz" dedi.

Gedikli, CHP Genel Merkezi'nden 30 Haziran 2026 tarihli yazının e-posta yoluyla kendilerine ulaştığını belirterek, alınan kararın yurt dışı örgütlerinin iradesini yok saydığını öne sürdü. Kararın hukuken geçersiz olduğunu savunan Gedikli, "Karşımızda meşruiyet zeminini tamamen kaybetmiş bir yapı var. Gönderilen yazı, parti içi demokrasinin ve yurt dışında emek veren örgütlerin iradesinin yok sayılmasıdır. Bu hukuksuzluğu hükümsüz kabul ediyor, kararı tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'de son dönemde gündeme gelen "arınma" tartışmalarına da değinen Gedikli, gerçek bir değişim isteniyorsa yıllardır seçim başarısızlıklarının sorumluluğunu taşımayan siyasi anlayışla yüzleşilmesi gerektiğini söyledi. Olağanüstü kurultayın artık tarihsel bir sorumluluk haline geldiğini dile getirdi.

Yetki iptallerinin siyasi gerekçelerle alındığını ileri süren Gedikli, Avrupa'daki 49 birlik başkanının daha önce yayımladığı ortak deklarasyonla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yürüttüğü değişim sürecine ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun demokrasi mücadelesine destek verdiklerini hatırlattı.

Bu destek nedeniyle hedef alındıklarını iddia eden Gedikli, "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na verdiğimiz destekten dolayı cezalandırılmaya çalışıldığımızı düşünüyoruz. Bu karar, örgüt iradesini cezalandırmaya yönelik siyasi bir tasarruftur" dedi.

Mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Gedikli, hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade ederek tüm parti üyelerine birlik çağrısında bulundu.Gedikli, açıklamasını, "Hiçbir idari işlem yurt dışında emek veren örgütlerin onurunu zedeleyemez. Haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Daha kapsayıcı ve demokratik bir CHP için mücadelemizi sürdüreceğiz" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA