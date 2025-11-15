CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 42. yıl dönümünde çeşitli etkinliklere katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümünde, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrik kabulüne, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki Resmi Geçit Töreni'ne katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Özgür Özel, KKTC'nin kuruluşunun 42'nci yılı dolayısıyla ?Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrik kabulüne katıldı" ifadelerine yer verildi.

CHP'nin bir diğer paylaşımda ise "Genel Başkanımız Özgür Özel, KKTC'nin kuruluşunun 42'nci yılı dolayısıyla ?Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleşen resmi geçit törenine katıldı" denildi.