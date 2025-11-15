Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 42. yıl dönümünde çeşitli etkinliklere katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 42. yıl dönümünde çeşitli etkinliklere katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrik kabulü ile resmi geçit törenlerine katılarak kutlamalara destek verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümünde, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrik kabulüne, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki Resmi Geçit Töreni'ne katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Özgür Özel, KKTC'nin kuruluşunun 42'nci yılı dolayısıyla ?Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrik kabulüne katıldı" ifadelerine yer verildi.

CHP'nin bir diğer paylaşımda ise "Genel Başkanımız Özgür Özel, KKTC'nin kuruluşunun 42'nci yılı dolayısıyla ?Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleşen resmi geçit törenine katıldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mardin'de sel! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Afet fena vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti

1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den gidiyor

Fener'de son bir ayı!
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.