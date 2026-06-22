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Strazburg'da AİHM Önünde "Demokrasi Yürüyüşü ve Dayanışma Mitingi" Düzenlenecek.

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CHP Yurtdışı Birlikleri, Fransa'nın Strazburg kentinde AİHM önünde demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları vurgusuyla bir miting düzenleyecek. Mitinge binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Haber: İlhan BABA

(STRAZBURG) - CHP Yurtdışı Birlikleri, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde "Demokrasi Yürüyüşü ve Dayanışma Mitingi" düzenleyecek.

Miting, 27 Haziran Cumartesi gerçekleştirilecek.

Avrupa'nın farklı ülkeleri ile Almanya'nın çeşitli kentlerinden binlerce kişinin katılması beklenen mitingde demokrasi, hukuk devleti, adalet, insan hakları ve dayanışma mesajlarının ön plana çıkarılması hedeflenirken, katılımcıların bu evrensel değerlere yönelik ortak taleplerini güçlü bir şekilde dile getirmesi amaçlanıyor.

Mitingde CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ile Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da konuşma yapması planlanıyor.

Mitinge ev sahipliği yapan CHP Strazburg Birliği Başkanı Burak Özkuzucu, yaptığı açıklamada, Almanya'nın farklı kentleri ile Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren CHP birliklerinden gelecek katılımcılarla birlikte demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda güçlü bir dayanışma mesajı vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Özkuzucu, mitinge ayrıca Fransa Sosyalist Partisi, Yeşiller ve Sol Parti temsilcilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları, Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu ile Türkiye'den DEM Parti, TİP ve İYİ Parti temsilcilerinin de destek vereceğini belirtti.

Demokrasi Yürüyüşü ve Dayanışma Mitingi öncesinde katılımcılar saat 14.00'te Strazburg'daki Place de la République Meydanı'nda bir araya gelecek. Buradan yapılacak yürüyüşün ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde miting gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA
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