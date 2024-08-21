China Southern Airlines, Urumçi-İstanbul hattında doğrudan uçuşlarına başladı

China Southern Airlines'ın CZ6035 sefer sayılı Urumçi uçağı 17 Ağustos akşamı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Havayolu'nun Pekin Daxing ve Guangzhou-İstanbul hatlarının ardından Türkiye'ye üçüncü doğrudan uçuş rotası olan bu sefer, Çin'den Türkiye'ye bir başka doğrudan uçuşun resmi açılışı olarak ifade edildi.

China Southern Airlines Urumçi-İstanbul hattının Boeing 787 uçak tipi ile işletildiği, Pekin seferinin her Cumartesi 21: 50'de Urumçi Diwopu Uluslararası Havalimanı'ndan, İstanbul seferinin ise her Pazar 00: 20'de İstanbul Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirildiği, seferin ise yaklaşık 7 saat olduğu belirtildi. Urumçi-İstanbul uluslararası güzergahındaki uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte China Southern Airlines, Çinli ve Türk yolcular için daha fazla güzergah ve uçuş tarifesi sağlayarak Çin ve Türkiye'den insanlar arasındaki alışverişi teşvik etmeye yardımcı oldu.