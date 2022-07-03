Chaba tayfunu Çin'i yerle bir etti! 5 dakika içinde çatılar uçtu, ortalık savaş alanına döndü - Haberler

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Chaba tayfunu Çin'i yerle bir etti! 5 dakika içinde çatılar uçtu, ortalık savaş alanına döndü

Xinhua - Erdem Aksoy - Dünya
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Çin'de yılın ilk tayfunu Chaba, Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya çıktı. Hainan Adası'nda acil durum seviyesi 2'ye yükseltilirken, ada genelindeki tüm demiryolu hizmetleri askıya alındı ve 400'ü aşkın uçuş iptal edildi. Öte yandan Chaba tayfununun 5 dakika içinde vurduğu Chaozhou kentinde çekilen görüntüler özellikle sosyal medyada gündem yarattı.

Çin'de yılın ilk tayfunu olarak bilinen Chaba, Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya ulaştı. Rekor yağış uyarısında bulunulurken, Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, karaya ulaşan tayfunun, saatte 15 ila 20 kilometre arasında değişen hız ile kuzeybatıya doğru ilerlediği bilgisini paylaştı.

Meteoroloji Uzmanı Gao Shuanzhu, bazı bölgelerde 600 milimetreye kadar yağış bırakması beklenen Chaba Tayfunu hakkında, "Muson yağmurları, sağanaklara ve kümülatif yağışlara yol açacaktır" dedi

Guangdong eyaletinin batısının, Guangzhou bölgesinin doğusunun ve Hainan Adası'nın sık sık tayfunlardan etkilendiğini belirten Shuanzhu, bu bölgelerde yaşanabilecek yağmur fırtınalarına, toprak kaymalarına ve sellere karşı halka uyarıda bulundu. Hainan Adası'nda acil durum seviyesi 2'ye yükseltildi. Ada genelindeki tüm demiryolu hizmetleri askıya alınırken, 400'ü aşkın uçuş da iptal edildi.

Öte yandan Chaba tayfununun Çin'in Chaozhou kentini 5 dakika boyunca vurduğu görüntüler internette büyük ses getirdi. Korku filmini andıran videoda, tayfunun ev ve fabrikaların çatısını uçurduğu anlar yer aldı.

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Xinhua / Erdem Aksoy - Dünya

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