Cezayir'de askeri nakliye uçağı düştü: 2 ölü

Cezayir'de askeri nakliye uçağı düştü: 2 ölü
Cezayir'de bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Uçak, Bufarik Hava Üssü'nden kalkışından hemen sonra düştü.

CEZAYİR'de bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir Savunma Bakanlığı, 'BE 1900' tipi küçük bir askeri nakliye uçağının, başkent Cezayir'in güneyindeki Birinci Askeri Bölge'deki Bufarik Hava Üssü'nden kalkışından hemen sonra düştüğünü açıkladı. Uçaktaki 6 kişilik mürettebattan 2'sinin yaşamını yitirdiği, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
