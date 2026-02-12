Haberler

Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü


İstanbul Şişli'de 24 Ocak gecesi Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait parçalanmış cesedin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada, adli makamları bile şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Dosyanın kilit ismi olan ve cezaevinde bulunan sanık Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ek ifadesinde bir başka Özbekistan uyruklu kadını daha benzer şekilde katlettiklerini itiraf etti.

  • İstanbul Şişli'de 24 Ocak'ta bir çöp konteynerinde Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın parçalanmış cesedi bulundu.
  • Tutuklu sanık Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev, Özbekistan uyruklu bir başka kadın olan Ergashalieva Sayyora Bahromjon kızı'nı da benzer şekilde öldürdüklerini itiraf etti.
  • Sanık, Seyyare'nin cansız bedenini parçalara ayırıp İstanbul'un çeşitli noktalarındaki çöp konteynerlerine attıklarını belirtti.

İstanbul Şişli'de 24 Ocak gecesi bir çöp konteynerinde parçalanmış ceset parçaları bulunmuş, yapılan incelemeler sonucunda maktulün Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan sanıklardan gelen itiraf, vahşetin sadece tek bir cinayetle sınırlı kalmadığını ortaya çıkardı.

İKİNCİ CİNAYETİ CEZAEVİNDE İTİRAF ETTİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre dosya kapsamında tutuklu bulunan sanık Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (Gafur Can), cezaevinden getirilerek alınan ek ifadesinde kan donduran bilgiler verdi. Sanık, işlenen ilk cinayetin ardından bir başka Özbekistan uyruklu kadını daha benzer şekilde katlettiklerini itiraf etti.

"PARÇALARA AYIRIP KONTEYNERLERE ATTIK"

Kamalkhodaev'in beyanına göre, Özbekistan uyruklu Ergashalieva Sayyora Bahromjon kızı (Seyyare) da aynı canice yöntemle öldürüldü. Sanık, Seyyare'nin cansız bedenini parçalara ayırdıklarını ve İstanbul'un çeşitli noktalarındaki çöp konteynerlerine dağıtarak attıklarını soğukkanlılıkla anlattı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Şişli'deki bir konteynerde bulunan ceset parçalarıyla başlayan süreç, gelen bu itirafla birlikte seri şekilde işlenen bir kadın cinayeti dosyasına dönüştü. Emniyet güçleri, itiraflar doğrultusunda İstanbul'un farklı bölgelerinde ceset parçalarını arama ve delil toplama çalışmalarını derinleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın parçalanmış cesedi İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerine atılmış halde bulunmuştu.

Olay, 24 Ocak'ta bir kağıt toplayıcısının çöpteki cesedi fark edip polise haber vermesiyle ortaya çıkmıştı.

Ekipler sekiz saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra ikisi Özbekistan uyruklu üç erkek şüpheli tespit etmişti.

Otuz bir yaşındaki D.A.U.T ve 29 yaşındaki G.A.K Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Elif Yeşil
