Cezaevindeki sevgilisiyle uygunsuz içerikli sohbet, kadın öğretmenin başını yaktı

ABD'de 52 yaşındaki kadın öğretmenin, cezaevinde olan erkek arkadaşı ile ders saatinde okuldaki ofisinde görüntülü cinsel içerikli sohbet ettiği ortaya çıktı. Hakkında soruşturma başlatılan öğretmen, görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

ABD'nin Florida eyaletinde skandal bir olay yaşandı. 52 yaşındaki kadın öğretmen, ders saatinde okuldaki odasında, cezaevinde olan erkek arkadaşı Donna Barber'le cinsel içerikli görüntülü sohbet etti.

OLAYI CEZAEVİ POLİSİ ORTAYA ÇIKARDI

Her ay mahkumların video görüşmelerini kontrol eden polis yetkilileri, Barber'in öğretmen sevgilisiyle görüntülerini fark edince soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Bir polis yetkilisi de, velilerin çocuklarına kimin eğitim verdiğini bilme hakkı olduğunu söyleyerek videoyu Facebook hesabından paylaştı. Görüntü sosyal medyada gündem oldu.

ÖĞRETMEN İSTİFA ETTİ

Yerel başsavcılık öğretmenin davranışının suç teşkil etmediğini söylemesine rağmen okul yönetimi geri adım atmadı. Okul yönetimi öğretmenin davranışının kabul edilemez olduğunu belirtip istifa çağrısında bulundu. Öğretmen tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kaldı.