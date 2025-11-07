Cevdet Yılmaz, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'uncu Taraflar Konferansı kapsamında bulunduğu Brezilya'nın Belem kentinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP30 kapsamında bulunduğumuz Brezilya'nın Belem kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde küresel barış, insani krizler, iklim eylemi, bölgesel istikrar ve çok taraflılığın güçlendirilmesi gibi ortak gündem başlıklarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türkiye–BM iş birliğini daha da derinleştirmeye yönelik kararlılığımızı vurguladık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması halinde, BM ve tüm taraf ülkelerle adil, kapsayıcı, şeffaf ve uyumlu bir iş birliğini güçlü bir şekilde sürdüreceğini teyit ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Küresel barış için iş birliklerine her düzeyde yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.