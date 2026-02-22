Haberler

Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar

Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
Haberin Videosunu İzle
Meksika'nın en güçlü suç örgütlerinden CJNG kartelinin lideri 'El Mencho'nun öldürülmesinin ardından kartel üyeleri intikam saldırıları başlattı. Saldırıların en kritik noktası, militanların baskın düzenlediği Guadalajara Havalimanı oldu. Baskın sırasında havalimanında olan yolcular büyük panik yaşadı.

Meksika'nın en güçlü suç örgütlerinden CJNG'nin (Jalisco Yeni Nesil Karteli) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın askeri operasyonla öldürülmesi üzerine kartel üyeleri intikam saldırıları başlattı.

Saldırıların en kritik noktası, militanların doğrudan baskın düzenlediği Guadalajara Havalimanı oldu. Baskının görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca yaşanan dehşet de ortaya çıktı.

TERMİNALLERDE CAN PAZARI

Videoya yansıyan görüntülerde, terminal içerisinde yankılanan ağır silah sesleri eşliğinde yüzlerce yolcunun büyük bir panik yaşadığı görülüyor.

Silahlı kartel üyelerinden kaçmaya çalışan yolcuların, can havliyle valizlerini ve şahsi eşyalarını bırakarak güvenli bölgelere sığındığı anlar kameralara yansıdı.

İnsanların panik halinde havalimanını terk ettiği o korku dolu anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

UÇUŞLAR DURDURULDU, KAMU BİNALARI HEDEFTE

Havalimanı baskınıyla eş zamanlı olarak kamu binaları ve stratejik noktalar da kartel üyelerinin saldırısına uğradı. Guadalajara Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alınırken, bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk edildi.

Yetkililer, havalimanı ve çevresindeki güvenlik krizini kontrol altına almak için operasyonların sürdüğünü bildirirken, olaylar ülke geneline yayıldı. Yaşanan şiddet olaylarına ait görüntülere göre Puerto Vallarta adeta yangın yerine döndüğü görüldü.

