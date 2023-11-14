Çeşme'de lastik bot kazasında 2 düzensiz göçmen kayboldu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu kaybolduğu belirtilen 2 düzensiz göçmenden birinin cesedine ulaşıldı.

Çeşme açıklarında dün sabah meydana gelen bot kazasının ardından kaybolduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmen için başlatılan arama çalışmalarına, bugün sabah erken saatlerden itibaren devam edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ve botlarla yapılan arama çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi, dalgıçlar ve helikopter de destek verdi.

Çalışmalar sonucu ekipler, 1 düzensiz göçmenin daha cesedine ulaştı. Böylece bot kazasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Denizde kaybolduğu değerlendirilen diğer düzensiz göçmeni bulmak için arama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

2 şüpheli tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzensiz göçmenlerin verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan A.T. ile S.Ç'nin işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün 5 düzensiz göçmenin cenazesine ulaşılmıştı

Çeşme ilçesindeki Kleopatra Koyu açıklarında dün, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun battığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edilmişti.

Lastik bottaki 5 düzensiz göçmenin kendi çabalarıyla karaya çıktığı belirlenmiş, denizdeki 1 yabancı uyruklu, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı.

Ekipler, 4'ü deniz, biri karada olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşmıştı.

Yabancı uyrukluların, batmadan önce botta 13 kişinin bulunduğunu bildirmeleri üzerine, denizde kaybolduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmen için arama çalışması başlatılmıştı.

Düzensiz göçmenlerin verdiği bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen A.T. ile S.Ç. gözaltına alınmıştı.