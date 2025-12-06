Haberler

IAEA: Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıyı önleyen çelik yapı hasar gördü

IAEA: Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıyı önleyen çelik yapı hasar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif sızıntıyı engellemek amacıyla inşa edilen yapının şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğünü açıkladı. Yapının temel güvenlik işlevini yerine getiremediği ve kapsamlı bir restorasyon gerektiği belirtildi.

ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı, Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif sızıntının önlenmesi için inşa edilen çelik yapının şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğünü bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından Ukrayna'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntının önlenmesi amacıyla inşa edilen 'Yeni Koruma Kalkanı'nın' şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğü ve dış kaplamasında yangın çıktığı belirtildi. Geçen hafta IAEA müfettişlerinin değerlendirmesini tamamladığı kaydedilen açıklamada, yapının artık temel güvenlik işlevini yerine getiremediği aktarıldı. Açıklamada, çatıda sınırlı da olsa geçici onarımların yapıldığı fakat nükleer güvenliğin sağlanması için kapsamlı restorasyona ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Zaporijyya Nükleer Güç Santrali'nin de çatışmalar sırasında savaşın başlamasından bu yana 11'inci kez tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Kesintinin yarım saat sürdüğü vurgulanan açıklamada, santralin 330 kv güç hattına yeniden bağlandığı ancak 750 kV'lık hattın hala kesik durumda olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Şam'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü

Çatışmaların şiddetlendiği komşu ülkede Türkiye'den kritik görüşme
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülkemizde yapılacak nükleer santraller böyle tehlike içeriyor ayrıca çalışmaya başladığında binlerce tonsıvı katı nükleer atık çıkacak bu atıklar binlerce yıl etkisini kaybetmeden tehlike yaratacak dünya nükleer atık sorununu çözemedi kimi devletler atıkları varillerle okyanuslara atıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tapusu olanlar dikkat! Eksik beyan cezaları 4 kat arttı

Tapusu olanlar dikkat! Cezalar 4 kat arttı
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li başkan, TOGG aldı

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li başkan, TOGG aldı
Denizi olmayan ilimizin somonları dünya sofralarına ulaşıyor

Denizi olmayan ilimizin balıkları dünya sofralarında: Gurur yaşıyoruz
Metrobüs bekleyen 14 yaşındaki genç kızın acı sonu

Daha 14 yaşındaydı! Metrobüs beklerken feci şekilde can verdi
Tapusu olanlar dikkat! Eksik beyan cezaları 4 kat arttı

Tapusu olanlar dikkat! Cezalar 4 kat arttı
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz

Bahisten gözaltına alındı, ekip otosundan meydan okudu: Görüşeceğiz
Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti

Tedavi olmak için gitti, hayatı karardı
Bakan Kurum duyurdu! 500 bin konut projesine milyonlar başvurdu

Bakan Kurum duyurdu! 500 bin konut projesine milyonlar başvurdu
Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar
Eyüpspor ve Kayserispor maçında kazanan çıkmadı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı
Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin konuştuğu adliyeden çalınan çil çil altınlar
7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı

7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı
Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! 'Şalvar Davası' filmi başına dert oldu

Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! "Şalvar Davası" filmi başına dert oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.