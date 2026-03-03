Haberler

Cephede şaşırtan görüntü! Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar

Güncelleme:
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 4. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, Tel Aviv'da çekilen bir fotoğraf büyük ses getirdi. Görüntülerde İsrail askerlerinin İran'ın füzeli misilleme saldırılarından korkarak sivillerin arasına saklandıkları görülüyor.

  • ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş dördüncü gününde sürüyor.
  • Tel Aviv'de çekildiği belirtilen bir fotoğrafta İran'ın misilleme füze saldırıları sırasında bazı İsrail askerlerinin sivillerle birlikte sığınak ve kapalı alanlara yöneldiği görülüyor.
  • İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) görüntülere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

FÜZE ALARMI SIRASINDA PANİK

Paylaşılan karede, sirenlerin çaldığı anlarda askerlerin ve sivillerin aynı bölgede korunmaya çalıştığı dikkat çekiyor. İran'ın son günlerde art arda gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle Tel Aviv'de sık sık alarm verildiği biliniyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) görüntülere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, savaş koşullarında şehir merkezlerinde görev yapan askerlerin füze saldırıları sırasında sivil halkla birlikte korunma prosedürlerini uygulayabileceğini belirtiyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com
