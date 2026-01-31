Haberler

CENTCOM'dan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na uyarı

CENTCOM'dan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na uyarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda tatbikat yapacak olan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınması gerektiğini bildirdi. Tatbikatın güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi talep edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda tatbikat gerçekleştirecek İran Devrim Muhafızları Ordusu'na tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınması çağrısında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabında yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yarın Hürmüz Boğazı'nda başlatacağını duyurduğu iki günlük gerçek mühimmatlı deniz tatbikatına ilişkin uyarılarda bulunuldu. Tatbikatın, uluslararası deniz trafiğini riske atmayacak şekilde, 'güvenli ve profesyonel' standartlarda gerçekleştirilmesi talep edildi.

Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi için önemli bir ticaret koridoru olduğu hatırlatılan açıklamada, "Her gün yaklaşık 100 ticari gemi bu dar boğazdan geçiş yapmaktadır" bilgisine yer verildi. ABD güçlerinin, İran'ın uluslararası hava sahası ve sularındaki operasyon haklarını tanıdığı, ancak bölgedeki ABD unsurlarına, müttefiklere veya ticari gemilere yönelik güvensiz davranışların çatışma riskini artıracağı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verip yerine getirdi, köyün 'Kraliçesi' oldu

Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verdi, köyün "Kraliçesi" oldu
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular