Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar

Katar'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can, Ankara'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuklarına uğurlandı. Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiği anlar ise dikkatleri çekti.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri kapsamında görev yapan helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

DEVLET ERKANI ŞEHİT CENAZESİNDE

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu siyasetçiler ile sivil ve askeri yetkililer katıldı. Törende, şehitlerin aileleri ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

ÖZEL, BAHÇELİ'YE ARABASINA KADAR EŞLİK ETTİ

Töreninin ardından ise Özgür Özel'in, aracına kadar Devlet Bahçeli'ye eşlik etmesi dikkat çekti. İki genel başkan birlikte yürürken Bahçeli'nin "Siz beklemeseydiniz" dediği, Özel'in ise "Yok efendim, olur mu öyle şey" yanıtını verdiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com
