Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk ziyaret! Prens Selman bugün Türkiye'ye geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'ye gelecek olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beştepe'de kabul edecek. Kritik görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının yanı sıra iki ülke arasında bir dizi ticari anlaşmaya da imza atılacak. Selman'ın Türkiye ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prens Selman'ı Beştepe'de kabul edecek.
Görüşmede iki ülke ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında bir dizi ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.
Selman Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün'e gitti. Veliaht Prens iki ülkenin liderleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman'la görüşmüştü.
Selman'ın Türkiye ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.
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