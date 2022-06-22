Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk ziyaret! Prens Selman bugün Türkiye'ye geliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prens Selman'ı Beştepe'de kabul edecek.

BİR DİZİ TİCARİ ANLAŞMA İMZALANACAK

Görüşmede iki ülke ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında bir dizi ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

ERDOĞAN NİSAN AYINDA ZİYARETTE BULUNMUŞTU

Selman Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün'e gitti. Veliaht Prens iki ülkenin liderleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman'la görüşmüştü.

KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİNDEN BU YANA İLK ZİYARET

Selman'ın Türkiye ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.