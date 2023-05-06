Çekya İtfaiyecileri Kahramanmaraş Depremlerinde Gösterdikleri Kahramanlıkla Takdir Edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da arama kurtarma ekibi olarak görev yapan Çekya itfaiyecilerine, Çekya hükümeti tarafından takdir sertifikaları verildi.

Sertifikalar, Türkiye Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Radek Kana ve Çekya İtfaiye Teşkilatı Genel Direktörü General Vladimir Vlcek tarafından takdim edildi.

BAĞIŞ: EKİP İLK DESTEK VEREN ÜLKELERDENDİ

Törende yaptığı konuşmada Büyükelçi Egemen Bağış, "Deprem sabahı uluslararası yardım talebimize istinaden Çek Dışişleri ile yapılan girişimler sonucu Çekya'da 73 kişilik kentsel arama ve kurtarma ekibi gönderme kararı alarak ülkemize ilk destek veren ülkelerden biri olduğunu, Prag ve Ostrava bölgelerinin itfaiye ekiplerinden oluşan iki ayrı arama ve kurtarma ekibi beraberlerinde Prag'da yaşayan ve gönüllü olarak Çekya ekibine dahil olan Egemen Civan adlı vatandaşımız ile birlikte sefaretimiz tarafından yolcu edildikten sonra önce Adana'ya oradan da AFAD koordinasyonunda Adıyaman ilimize giderek görev yapmaya başladık" dedi.

"EKİPLER BİRÇOK VATANDAŞIMIZI ENKAZ ALTINDAN KURTARDI"

Bağış, sözlerine şöyle devam etti:

"Canhıraş bir çaba ile çalışan bu ekipler hem birçok vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı, hem de birçok vefat eden insanımızın cenazelerinin ailelerine teslim edilebilmesini sağladı. Türkiyemize ilk giden yabancılar arasında yer alan Çek ekip ülkemizden son ayrılan ekiplerden biri oldu. Döndüklerinde de kendilerini Çekya'da yaşayan Türk toplumu olarak Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Vit Rakusan ve diğer yetkililer ile birlikte Prag havalimanında çiçekler, bayraklar ve alkışlarla karşılamaya çalıştık. Kahramanlıkları ile hepimizi duygulandıran Çek Arama-Kurtarma USAR ekibi, AFAD koordinasyonu ile büyük hasarın olduğu Adıyaman'a yönlendirilmişti. Bu kahramanların yaptıklarını umutla, derin bir şükranla ve hayranlıkla takip etmiştik. Canla başla günlerce çalışan ekip, arama kurtarma faaliyetlerini bitirip bölgeden ayrıldı. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve milletimiz adına sizlere teşekkür etmeye geldim. Ukrayna savaş yüzünden bir yılda yaklaşık on bin insanını kaybederken, biz bir gecede elli binin üzerinde can kaybı yaşadık. O zor günlerde yardıma gelen dostlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız."

Arama kurtarma ekiplerine Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği ve Çekya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan teşekkür sertifikaları ayrı ayrı takdim edildi.