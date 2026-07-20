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Çekya Hükümeti Okullarda Cep Telefonu Yasağını Onayladı

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Çekya hükümeti, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu, akıllı saat ve benzeri cihazların kullanımını 1 Eylül 2027'den itibaren yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Yasak ders saatleri, teneffüsler, öğle araları ve etütleri kapsayacak. Amaç derse odaklanmayı artırmak ve akran zorbalığını azaltmak. Tasarının yürürlüğe girmesi için meclis ve senato onayı gerekiyor.

Haber: İlhan Baba

(PRAG) – Çekya hükümeti, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu, akıllı saat ve benzeri elektronik iletişim cihazlarının kullanımını 1 Eylül 2027'den itibaren yasaklamayı öngören yasa tasarısını kabul etti. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi ile Senato'nun onayı gerekiyor.

Tasarıya göre yasak, 1 Eylül 2027'den itibaren uygulanacak. Düzenleme, yalnızca ders saatlerini değil; teneffüsleri, öğle aralarını ve okul sonrası etüt ile bakım saatlerini de kapsayacak. Yasak, dokuz yıllık zorunlu eğitim süresindeki tüm öğrenciler için geçerli olacak.

Hükümet, düzenlemenin öğrencilerin derse odaklanmasını artırmayı ve akran zorbalığını azaltmayı amaçladığını belirtirken, muhalefet ile Çocuk Hakları Komiseri Martin Beneš yasağın gereksiz olduğunu ve okulların büyük bölümünün zaten kendi kurallarını uyguladığını savundu.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde de okullarda cep telefonu kullanımına yönelik kısıtlamalar tartışılmaya devam ederken, Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi içinde de benzer yasak önerileri gündeme geliyor.

Kaynak: ANKA
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