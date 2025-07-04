Çekya'da Elektrik Kesintisi: Başkent Prag'da Metro Durdu

ÇEKYA'da meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle başkent Prag'da metronun yaklaşık yarım saat boyunca çalışmadığı bildirildi.

Çekya'da yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisinin ülkenin 14 bölgesinden 5'ini etkilediği ve bu bölgelerin arasında başkent Prag'ın da olduğu belirtildi. Çekya polisi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaşanan olayın 'siber saldırı ya da terör saldırısı olduğunu işaret eden herhangi bir bilgi bulunmadığını' kaydetti.

Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kupka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki 14 bölgeden 5'inin elektrik kesintisinden etkilendiğini, Prag'da metronun üç hattının yaklaşık yarım saat boyunca çalışmadığını ve bir dizi demir yolu hattında trenlerin durduğunu aktardı.

Çekya Başbakanı Petr Fiala ise ülkesinin yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi sebebiyle olağanüstü bir durum ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, herkesin elektrik tedarikini yeniden sağlamak için çalıştığını söyledi.