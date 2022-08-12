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Çeçen lider Kadirov: Çavuşoğlu ve Fidan'la görüştüm, Türkiye'ye davet ettiler

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Rus lider Putin'e yakınlığıyla tanınan Çeçen lider Ramazan Kadirov, geçen hafta Soçi'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini duyurdu. Kadirov, gizli görüşmeyle ilgili detayları paylaşırken ayrıca Türkiye'ye davet edildiğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Soçi ziyareti tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi manşetlerde kendine geniş yer bulurken Soçi'ye ilişkin dikkat çeken bir gelişme daha ortaya çıktı.

Putin'e yakın bir isim olarak ön plana çıkan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüştüğü saatlerde kendisinin de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Telegram hesabından bir açıklama yapan Kadirov, gizli görüşmeye ilişkin, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile Türkiye ile Çeçenistan arasına çeşitli konularda işbirliğinin kurulması gereği üzerinde mutabık kaldığımız verimli bir gayri resmi görüşme gerçekleştirdik. Çavuşoğlu, bu görüşmenin ilişkilerin geliştirilmesi için başlangıç olmasını umduğunu söyledi. Kendisine hak verdiğimi ve ortak girişimlerden her iki tarafın da yararlanabileceğini söyledim." dedi.

Kadirov, tarihsel olarak Çeçen ve Türk milletinin ortak noktalarına dikkat çekerek "Şu anda Türkiye'de oldukça fazla sayıda Çeçen yaşıyor." dedi. Kadirov, ayrıca gizli görüşmenin ardından Türk heyetinin kendisini Türkiye'ye çağırdığını ve bu davete olumlu yanıt verdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Çavuşoğlu ve Fidan tarafından ise resmi bir açıklama gelmedi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu Ramazan Kadirov Hakan Fidan Soçi Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

İsmail Kalkan:

Nerdeyse 40 yıla aşkın bir süredir bizi oyalıyan abd ve ab kapısını kapatma vakti bence geldi brics e katılalım risk almadan hayatta kalamayız

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Doğrucu Davud:

Rusya, Türkiye'yi NATO'dan ve batıdan kopartmaya çalışıyor ve başarılı da oluyor

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Erol Birol :

böylce bir suc makinasınla neden görüşüyorlar anlayamadım

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