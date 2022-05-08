Çavuşoğlu'nun bozkurt işareti dengeleri değiştirdi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz haftalarda Montevideo'daki büyükelçilik binasının açılışına katıldı. 1915 Ermeni olaylarının yıldönümüne denk gelen bu açılışın ardından kapıdaki bir grup Ermeni yanlısı protestocu Türkiye'yi ve Türkleri kötüleyen sloganlar attı. Bakan Çavuşoğlu da bu sloganlara bozkurt işaretiyle karşılık verdi.

"ÇİRKİN TAVIRLAR SERGİLEDİLER"

Çavuşoğlu bu hareketiyle ilgili "Göstericiler çirkin tavırlar sergilediler. Kabul edilemez bu çirkin tavırlardan sonra biz de gereken cevabımızı verdik" ifadelerini kullandı.

İŞARET, DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Çavuşoğlu'nun hareketine Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle Pou ise tepki göstererek, "İnsanların haklı olarak canı yandı" yorumunu yaptı. Bu yaşananların ardından Uruguay Meclisi'nde dikkat çeken gelişmeler yaşandı

DİPLOMATIN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLMESİNE ENGEL

Uruguay muhalefeti, Türkiye'ye gönderilmek üzere Senato'nun onayını bekleyen diplomat Hugo Cayrus'un Ankara'ya gönderilmesini engelledi. Frente Amplio isimli muhalefet bloğunun önayak olduğu oylamada oy birliğiyle Cayrus'un gönderilmesine izin verilmedi.

ERMENİSTAN'A ONAY VERDİLER

Alınan karar ile ilgili açıklamada Cayrus'un deneyimli bir diplomat olduğuna vurgu yapılırken bu kararda Cayrus'un deneyimi ve geçmişinin bir ilgisi olmadığı da belirtildi. Fakat bu karardan kısa bir süre sonra Uruguay, Ermenistan ile diplomatik ilişkilerini kuvvetlendirme kararı aldı. Uruguay'ın Ermenistan maslahatgüzarı Eduardo Rosenbrock'ı büyükelçiliğe getirme kararı alındı.

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