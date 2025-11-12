Çaresizlik neler yaptırıyor! Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar
Pakistan'ın Karak bölgesinde doğalgaz hattı bulunmadığı için halk, yüzeye çıkan gazı dev naylon torbalara doldurarak evlerine taşıyor. Uzmanlar, bu "balon gaz" yönteminin patlama ve yangın riski nedeniyle ölümcül olduğunu belirterek, hükümete acil altyapı çağrısı yaptı.
- Pakistan'ın Karak bölgesinde halk, yüzeye yakın çıkan doğalgazı naylon torbalara doldurarak evlerinde ocaklara bağlıyor.
- Uzmanlar, 'balon gaz' olarak adlandırılan bu yöntemin patlama riski taşıdığını ve geçmişte yangın ve can kayıplarına yol açtığını belirtiyor.
- Bölgede doğalgaz hattı bulunmuyor ve halk bu yöntemi kullanmaya mecbur kalıyor.
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Karak bölgesinde, doğalgaz hattı bulunmayan halk, yıllardır tehlikeli bir yöntemle enerji ihtiyacını karşılıyor. Yüzeye yakın çıkan doğalgaz, hortumlarla dev naylon torbalara dolduruluyor ve bu torbalar evlere taşınarak ocaklara bağlanıyor.
"BALON GAZ" CAN ALABİLİR
Uzmanlar, halk arasında "balon gaz" olarak adlandırılan bu yöntemin ölümcül riskler taşıdığı uyarısında bulunuyor. Torbalarda biriken doğalgazın en küçük kıvılcımla patlayabileceği, geçmişte bazı evlerde yangın ve can kayıplarına yol açtığı belirtiliyor.
ÇARESİZLİK SÜRÜYOR
Karak bölgesinde yaşayan halk, tüm tehlikelere rağmen bu yöntemi kullanmaya mecbur kalıyor. Yerel kaynaklar, bölgedeki birçok evin bu sistemle yemek pişirdiğini aktarırken, uzmanlar ve çevre örgütleri "güvenli altyapı kurulması" için hükümete çağrıda bulundu.