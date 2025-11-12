Çaresizlik neler yaptırıyor! Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Karak bölgesinde, doğalgaz hattı bulunmayan halk, yıllardır tehlikeli bir yöntemle enerji ihtiyacını karşılıyor. Yüzeye yakın çıkan doğalgaz, hortumlarla dev naylon torbalara dolduruluyor ve bu torbalar evlere taşınarak ocaklara bağlanıyor.

"BALON GAZ" CAN ALABİLİR

Uzmanlar, halk arasında "balon gaz" olarak adlandırılan bu yöntemin ölümcül riskler taşıdığı uyarısında bulunuyor. Torbalarda biriken doğalgazın en küçük kıvılcımla patlayabileceği, geçmişte bazı evlerde yangın ve can kayıplarına yol açtığı belirtiliyor.

ÇARESİZLİK SÜRÜYOR

Karak bölgesinde yaşayan halk, tüm tehlikelere rağmen bu yöntemi kullanmaya mecbur kalıyor. Yerel kaynaklar, bölgedeki birçok evin bu sistemle yemek pişirdiğini aktarırken, uzmanlar ve çevre örgütleri "güvenli altyapı kurulması" için hükümete çağrıda bulundu.