Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti

Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
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Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
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Yurt dışında sosyal medyadan canlı yayın yapan bir genç, su tankında yüzmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti.

Sosyal medya platformu Tiktok'ta daha fazla tık uğruna yapılan akılalmaz hareketlere bir yenisi eklendi. Ancak bu sefer, olay ölümle sonuçlandı.

TİKTOK'TA SU TANKINA GİRİP YÜZMEK İSTEDİ

Yurt dışında TikTok'ta yayın yapan bir genç, su tankına girip yüzmeye çalıştı. Baş üstü tanka giren genç bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Tanktan çıkmak için mücadele eden genç başarılı olamadı. En sonunda tamamen suya batan genç boğularak hayatını kaybetti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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