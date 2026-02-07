Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
Romanya'da bir yayıncı, canlı yayın sırasında elinden düşen katana kılıcını yakalamaya çalışırken talihsiz bir kaza yaşadı. Kılıcın elini kesmesi sonucu yayıncının tendonları kesildi. Olayın şokunu yaşayan izleyiciler, genç kadının acı içinde kıvrandığı anları canlı yayında izledi.
KATANAYI TUTMAK İSTERKEN ELİNİ KESTİ
TENDONLARI KESİLDİ
Talihsiz kazada yayıncının elindeki tendonların kesildiği öğrenildi. Olayın ardından yayına ara verilirken, o anlar canlı yayına yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / Dünya