Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti

Güncelleme:
Romanya'da bir yayıncı, canlı yayın sırasında elinden düşen katana kılıcını yakalamaya çalışırken talihsiz bir kaza yaşadı. Kılıcın elini kesmesi sonucu yayıncının tendonları kesildi. Olayın şokunu yaşayan izleyiciler, genç kadının acı içinde kıvrandığı anları canlı yayında izledi.

  • Romanya'da bir yayıncı, canlı yayın sırasında düşen katana kılıcını tutmaya çalışırken elini kesti.
  • Yayıncının elindeki tendonların kesildiği belirtildi.
  • Olay canlı yayında gerçekleşti ve yayına ara verildi.

Romanya'da bir yayıncı, canlı yayın sırasında yere düşen katana kılıcını tutmaya çalışırken yaralandı. Canlı yayında o anları izleyenler dehşete düşürken genç kadının tendonlarının kesildiği ifade edildi.

KATANAYI TUTMAK İSTERKEN ELİNİ KESTİ

Romanya'da bir yayıncı, elindeki katana kılıcının yere düşmesi üzerine refleksle kılıcı yakalamak istedi. Bu sırada keskin kılıç, elini kesti.

TENDONLARI KESİLDİ

Talihsiz kazada yayıncının elindeki tendonların kesildiği öğrenildi. Olayın ardından yayına ara verilirken, o anlar canlı yayına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
