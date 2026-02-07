Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti

Romanya'da bir yayıncı, canlı yayın sırasında yere düşen katana kılıcını tutmaya çalışırken yaralandı. Canlı yayında o anları izleyenler dehşete düşürken genç kadının tendonlarının kesildiği ifade edildi.

KATANAYI TUTMAK İSTERKEN ELİNİ KESTİ

Romanya'da bir yayıncı, elindeki katana kılıcının yere düşmesi üzerine refleksle kılıcı yakalamak istedi. Bu sırada keskin kılıç, elini kesti.

TENDONLARI KESİLDİ

Talihsiz kazada yayıncının elindeki tendonların kesildiği öğrenildi. Olayın ardından yayına ara verilirken, o anlar canlı yayına yansıdı.