Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

İlk kez açıkladı! Bakan Fidan, suikast girişimi atlattığını duyurdu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme

Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber

Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bir canlı yayın programında korku dolu anlar yaşandı. Başkan Donald Trump yönetimine yakınlığı ile bilinen Camryn Kinsey, eski Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirdiği sırada aniden bilincini kaybetti ve yere yığıldı.

ABD merkezli Fox News kanalında ekranlara gelen bir canlı yayın programında korku dolu anlar yaşandı.

Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

CANLI YAYINDA BİLİNCİNİ KAYBEDİP YERE YIĞILDI

Başkan Donald Trump yönetimine yakınlığı ile bilinen Camryn Kinsey, eski Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirirken aniden bilincini kaybetti ve yere yığıldı. Konuşması sırasında bir anda yavaşlayan ve kelimeleri bulmakta zorlanıyor gibi görünen Kinsey'in düşerken, "Bu ideolojiyle ilgili değil, yetersizlikle ilgili" dediği görüldü.

Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

DURUMU İYİ

Olay sonrasında kanal yetkilileri, sağlık ekiplerinin çağrılmasının ardından Kinsey'nin kendine geldiğini ve durumunun çok daha iyi olduğunu bildirdi.

Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

"GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE BİTKİN GÖRÜNÜYORDU"

Programın sunuculuğunu yapan Jonathan Hunt, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Gözle görülür şekilde bitkin görünüyordu ve reklam arasına girmeden önce kısa bir süreliğine yayını sürdürmeye çalıştı." dedi.

Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKutsal aykenar:

kadın bayılmış yere düşmüş adam hala konuşuyor kalkıp bakacağına

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

adamda.kereste gibi bakiyor.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti

Muhabire cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.