Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

ABD merkezli Fox News kanalında ekranlara gelen bir canlı yayın programında korku dolu anlar yaşandı.

CANLI YAYINDA BİLİNCİNİ KAYBEDİP YERE YIĞILDI

Başkan Donald Trump yönetimine yakınlığı ile bilinen Camryn Kinsey, eski Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirirken aniden bilincini kaybetti ve yere yığıldı. Konuşması sırasında bir anda yavaşlayan ve kelimeleri bulmakta zorlanıyor gibi görünen Kinsey'in düşerken, "Bu ideolojiyle ilgili değil, yetersizlikle ilgili" dediği görüldü.

DURUMU İYİ

Olay sonrasında kanal yetkilileri, sağlık ekiplerinin çağrılmasının ardından Kinsey'nin kendine geldiğini ve durumunun çok daha iyi olduğunu bildirdi.

"GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE BİTKİN GÖRÜNÜYORDU"

Programın sunuculuğunu yapan Jonathan Hunt, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Gözle görülür şekilde bitkin görünüyordu ve reklam arasına girmeden önce kısa bir süreliğine yayını sürdürmeye çalıştı." dedi.