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Çanakkale'de Dev Dalgalar Arasında Kaçak Göçmenlerin Dramı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 2 can salı içinde bulunan 29 kaçak göçmen, dev dalgalar arasında ölümle burun buruna geldi. Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek, ölüme terk edilen kaçak göçmenler kendi imkanlarıyla karayı çıktı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ve Jandarmanın koordineli çalışması sonucu karada yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu açıklarında, 2 can salı içinde bulunan 29 kaçak göçmen, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan dev dalgalar arasında ölümle burun buruna geldi. Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek, ölüme terk edilen kaçak göçmenler kendi imkanlarıyla karayı çıktı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ve Jandarmanın koordineli çalışması sonucu karada yakalandı. Görüntülerde, can salları içindeki kaçak göçmenlerin dev dalgalar arasında mücadele ettiği görüldü.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botları, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan dev dalgalar arasında ölümle burun buruna 2 can salı içindeki kaçak göçmenlerin batmaması için takip etti.

Yunun unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek, ölüme terk edilen kaçak göçmenler kendi imkanlarıyla karayı çıktı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ve Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu karada yakalandı. Görüntülerde, can salları içindeki kaçak göçmenlerin dev dalgalar arasında mücadele ettiği görüldü.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardında Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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