Cammu Keşmir'de Sel Felaketi: 17 Ölü, 75 Yaralı

Cammu Keşmir'de Sel Felaketi: 17 Ölü, 75 Yaralı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Kishtwar bölgesinde 17 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

HİNDİSTAN idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde etkili olan selde 17 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Yetkililer, sel nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 75 kişinin yaralandığını bildirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
