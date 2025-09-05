Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı

Irak'ın Musul kentinde, DEAŞ tarafından 2017'de yıkılan Nuri Ulu Camii'nin yeniden yapımı tamamlandı. 1172 yılında Nureddin Zengi tarafından inşa edilen ve eğik minaresiyle tanınan cami, kentin simgeleri arasında bulunuyor. Yeniden inşa edilen caminin açılışına farklı topluluklardan birçok kişi katıldı.

MUSUL VALİSİ'NDEN BİR GARİP ÖZÜR

Açılış töreninde Kur'an tilaveti yapılırken hafızın, "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim" (Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım) sözleri üzerine Musul Valisi Abdülkadir Dakhil, törende bulunan Yezidilerden özür diledi. Valinin bu özrünün nedeni, Yezidilerin inancında şeytanın Allah tarafından affedildiği ve dünyanın işlerini yürütmekle görevlendirildiğine dair inanç oldu.

Gazeteci Turan Kışlakçı'nın aktardığına göre, vali kısa süre sonra bir kez daha özür dilemek zorunda kaldı. Bunun gerekçesi ise, Yezidilerin kendi şeytanlarının Müslümanların şeytanından farklı olduğunu savunmaları oldu.