Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı

Güncelleme:
Musul'daki Nuri Ulu Camii açılışında Kur'an tilaveti sırasında okunan "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim" ifadesi üzerine Vali Abdülkadir Dakhil, inançları gereği farklı bir yaklaşımı olan Yezidilerden özür diledi.

Irak'ın Musul kentinde, DEAŞ tarafından 2017'de yıkılan Nuri Ulu Camii'nin yeniden yapımı tamamlandı. 1172 yılında Nureddin Zengi tarafından inşa edilen ve eğik minaresiyle tanınan cami, kentin simgeleri arasında bulunuyor. Yeniden inşa edilen caminin açılışına farklı topluluklardan birçok kişi katıldı.

MUSUL VALİSİ'NDEN BİR GARİP ÖZÜR

Açılış töreninde Kur'an tilaveti yapılırken hafızın, "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim" (Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım) sözleri üzerine Musul Valisi Abdülkadir Dakhil, törende bulunan Yezidilerden özür diledi. Valinin bu özrünün nedeni, Yezidilerin inancında şeytanın Allah tarafından affedildiği ve dünyanın işlerini yürütmekle görevlendirildiğine dair inanç oldu.

Gazeteci Turan Kışlakçı'nın aktardığına göre, vali kısa süre sonra bir kez daha özür dilemek zorunda kaldı. Bunun gerekçesi ise, Yezidilerin kendi şeytanlarının Müslümanların şeytanından farklı olduğunu savunmaları oldu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Kedi severken satanistlerden, inek yerken de hindulardan özür dileriz artık kafaya bak

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Konyalı:

Şeytan diye senin gibi benim gibi mücessem ya da ruhani bir varlık yok.Kötülüğü o günün arab idrakine anlaşılır jaşe gelsin diye aynı lafontenin fabl edebşmsanatıyla anlattığı hikayeler gibi şeytanı anlatır.şeytan dürtülerimizdir,kötü duygularımızdır yada bizi doğru yoldan çıkaran canlı cansız varlıklardır..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTolga H:

Şimdi o birazda şeytanına bağlı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Böyle insanları gördükçe nefretle dolduğum için, bende Allah'tan özür dilerim.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Ne diye özür diliyorum ya çok saçma

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
