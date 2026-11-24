California'nın Temecula kentinde helikopter eğimli araziye düştü, 2 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD'nin California eyaletindeki Temecula kentinde Robinson R22 tipi helikopter eğimli araziye düştü, helikopterdeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. FAA, kazanın nedeninin henüz belli olmadığını ve olayın NTSB ile araştırılacağını açıkladı.
ABD'nin California eyaletinde bir helikopterin eğimli araziye düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD basını, yerel saatle 09.30 sıralarında 'Robinson R22' tipi bir helikopterin California'nın Temecula kentinde eğimli bir araziye düştüğünü duyurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), helikopterdeki 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kazanın nedeninin henüz belli olmadığını açıklayan FAA, olayın Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile araştırılacağını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı