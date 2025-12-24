Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar

Papua Yeni Gine'de iki düşman kabile, herkesin gözü önünde, işlek bir caddede ok ve yaylarla birbirine girdi. Yaşananlar, kısa sürede tam anlamıyla kaosa dönüştü.

Görüntülerde onlarca erkeğin dar bir yol boyunca karşılıklı olarak ilerlediği görülüyor. Ellerinde ok, yay ve palalar bulunan gruplar, adeta savaş alanındaymış gibi hareket ediyor. Bazı kişiler ok atışlarından kaçmak için hızla yere yatarken, bazıları ayaklarının dibine saplanan okların üzerinden atlayarak ilerliyor.

Çatışma sırasında savaşçılar, sırtlarında taşıdıkları okları çıkarıp yakın mesafeden hedef alıyor. Oklar başlarının hemen yanından geçerken, bazıları son anda yana sıçrayarak kurtuluyor. Ardından tekrar çatışmanın içine giriyorlar. Yaşananların en dikkat çekici yönlerinden biri ise, ortada hiç ateşli silah olmaması.

Ülkede sokaklarda silah taşımak yasak olduğu için, kabileler yüzyıllardır kullanılan geleneksel silahlara başvuruyor. Ok ve yay, Papua Yeni Gine'de kabile çatışmalarının hâlâ en yaygın sembollerinden biri.

Bu olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Papua Yeni Gine'de kabileler, uzun yıllardır toprak anlaşmazlıkları, tazminat kavgaları ve hakaret olarak görülen davranışlar nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. Son yıllarda seçim dönemleri de bu gerginlikleri daha da artırıyor. Kabileler, yerel adaylar ve siyasi gruplar etrafında birleşerek çatışmaları büyütüyor.

Eskiden bu tür anlaşmazlıklar, geleneksel kurallarla kontrol altına alınırdı. Çatışmayı başlatan kişi, "kavganın sahibi" olarak kabul edilir ve hem çatışmayı başlatmaktan hem de sonlandırmaktan sorumlu olurdu. Kabile büyükleri araya girer, sivillere ve tarafsız binalara zarar verilmemesi konusunda kurallar koyardı.

Ancak yerel yetkililere göre bu gelenekler artık büyük ölçüde göz ardı ediliyor. Genç savaşçıların, yaşlıların uyarılarını dinlemeden saldırılar başlattığı, bu nedenle şiddetin kontrolden çıktığı belirtiliyor.

Her ne kadar ok ve yay hâlâ sembolik olarak kullanılsa da, ülkenin özellikle dağlık bölgelerinde durum çok daha tehlikeli. Otomatik silahların ve paralı savaşçıların devreye girmesi, küçük çatışmaları büyük katliamlara dönüştürüyor.

Geçtiğimiz yıl polis, ülkenin ücra dağlık kesimlerinde yol kenarına bırakılmış 64 ceset buldu. Yetkililer bu olayı, kabileler arası şiddetin ulaştığı en korkunç noktalardan biri olarak tanımladı. Hayatını kaybedenlerin, sabaha karşı rakip bir grubun kurduğu pusuda öldürüldüğü düşünülüyor.

Polisin paylaştığı görüntülerde, parçalanmış ve soyulmuş cesetlerin kamyon kasalarına yüklendiği ya da yol kenarına bırakıldığı görülüyordu. Bazı kurbanların uzuvlarının kesildiği tespit edildi.

Polis Şefi David Manning, yaşananları "utanç verici bir barbarlık" olarak nitelendirdi ve bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındığını açıkladı. Sivillerin veya güvenlik güçlerinin tehdit edilmesi halinde, polislerin ölümcül güç kullanmasına izin verileceğini de duyurdu.

Yardımcı Polis Şefi Samson Kua ise çatışmaların çevredeki vadilerde hâlâ sürdüğünü ve ormanlık alanlardan yeni cesetlerin çıkarıldığını söyledi. Soruşturmalara göre saldırganların AK-47, M16, AR-15 ve pompalı tüfekler gibi ağır silahlara da erişimi bulunuyor.

Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde kabile savaşları artık günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. Birçok kişi, bu şiddetin önüne geçilmesinin her geçen gün daha da zorlaştığını düşünüyor.