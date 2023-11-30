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Bursa'da 10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi

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Bursa Gemlik Kurşunlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda 10 milyon dolarlık bir İncil ele geçirdi. Operasyon sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da 10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi

BURSA - Bursa Gemlik Kurşunlu Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda 10 milyon dolarlık incil ele geçirdi. Olayla alakalı 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Kurşunlu Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Bursa İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurşunlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde İstanbul ve Manisa illerinden gelen 6 kişi M.S. 1. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri 10 milyon dolar olan 'Erken incil' diye tabir edilen kitabı satış pazarlığı yaptıkları esnada yakalandılar.

Gözaltına alınan şahıslar Kurşunlu Jandarma karakolunda işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Gemlik adliyesine sevk edildiler.

Adliyeye çıkarılan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak Bursa kapalı cezaevine sevk edilirken, olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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