Burkina Faso'da El Kaide bağlantılı grupların bir köye yaptığı saldırıda 100'den fazla kişi öldü

Orta Burkina Faso'da bir köye düzenlenen El Kaide bağlantılı grupların saldırısında en az 100 köylü ve asker hayatını kaybetti.

Mevcut video kanıtlarına dayanarak; bölge uzmanları, çatışmalardan etkilenen bu Batı Afrika ülkesinde bu saldırıyı bu yılın en ölümcül saldırılarından biri olarak nitelendirdi.

Soufan Center güvenlik düşünce kuruluşunda kıdemli araştırmacı ve Sahel uzmanı Wassim Nasr'a göre, başkente 80 kilometre uzaklıktaki Barsalogho komününde köylüler, Cumartesi günü güvenlik noktalarını ve köyleri korumak için hendekler kazarken El Kaide bağlantılı JNIM grubuna ait savaşçılar bölgeyi işgal ederek ateş açtı.

El Kaide, Pazar günü saldırıyı üstlendi ve yaptığı açıklamada, yıllardır başkent Ouagadougou'ya yaklaşmaya çalışan cihatçılara karşı güvenlik güçlerinin mücadele ettiği stratejik bir kent olan Kaya'daki Barsalogho'da "bir milis mevzisi üzerinde tam kontrol" sağladığını belirtti.

Nasr, saldırıya ilişkin videolarda en az 100 ceset sayıldığını söyledi. Associated Press bu sayıyı bağımsız olarak doğrulayamadı, ancak olay yerinden gibi görünen ve hendeklerin yanında yığılmış cesetleri ve silah sesleri arasında kürekler gösteren videoları inceledi.

Burkina Faso Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, Pazar günü devlet televizyonunda yaptığı açıklamada hükümetin saldırıya karadan ve havadan destek vererek yanıt verdiğini söyledi. Bakan, ölenler arasında askerler ve sivillerin olduğunu belirtti ancak kesin sayı vermedi.