Keşke biraz dik dursanız! Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilediler

Güncelleme:
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 62 bin 895'e, yaralı sayısı 158 bin 927'ye ulaştı. Açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 119'u çocuk olmak üzere 313 oldu. Tüm bu vahşete rağmen Batı medyası İsrail'i savunmayı sürdürüyor. Kanada'nın CTV News kanalı, haberinde "soykırım" ifadesini kullandığı için İsrail'den özür diledi.

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'deki saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor. Bir yandan bombardıman altındaki bölgede siviller hayatını kaybederken, diğer yandan gıda ve insani yardım girişinin engellenmesi açlık krizini derinleştiriyor.

CAN KAYBI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Sağlık kaynaklarından alınan verilere göre, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana toplam can kaybı 62 bin 895'e, yaralı sayısı ise 158 bin 927'ye ulaştı. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 119'u çocuk olmak üzere 313'e çıktı.

BATI MEDYASINDAN İKİYÜZLÜ TUTUM

Gazze'de yaşanan ağır insani dram uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplarken, Batı medyası İsrail'i savunmayı sürdürüyor. Bunun son örneği, Kanada'nın önde gelen yayın kuruluşlarından CTV News'te yaşandı.

İSRAİL'DEN ÖZÜR DİLEDİLER

Kanal, yayımladığı bir haberde "soykırım" ifadesini kullandığı için İsrail'den özür diledi. Canlı yayında özür metnini okuyan sunucu, "'Soykırım' ve 'Filistin halkını aç bırakmaya devam etmek' ifadelerini Birleşmiş Milletler'e dayandırmadan kullandık. Bu hatadan dolayı üzgünüz ve özür dileriz." sözleriyle kamuoyuna açıklama yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
