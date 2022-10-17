Bunu da gördük! Seçim kampanyası için cinsel içerikli film çekti

ABD'de New York Kongresi için bağımsız olarak yarışan Mike Itkis, seçim kampanyasına dikkat çekmek için cinsel içerikli film çekti.

New York'un 12. kongre bölgesi için bağımsız aday olarak yarışan Mike Itkis, son derece ilginç seçim kampanyası ile gündem oldu. Cinsel hakların açıkça tanımlanması ve korunması gerektiğini vurgulayan Itkis'in akıllara durgunluk veren seçim kampanyası kısa sürede dünya çapında büyük ses getirdi.

AÇIKLAMASI DA BİR HAYLİ GARİP

Kongre'nin bağımsız adayının 13 dakikalık videosunda ona Nicole Sage eşlik etti. İkilinin görüntüleri cinsel içerikli film sitelerine de yüklendi. Kısa sürede 100 binden fazla izlenen cinsel içerikli filmiyle ilgili ABD basınına garip açıklama yapan Itkis, "Sadece bunun hakkında konuşsaydım, bu konuya olan bağlılığımı göstermezdi" dedi.

"UYUŞTURUCU VEYA ALKOLÜN ETKİSİ ALTINDA DEĞİLİM"

Videoda Itkis'in partnerine "Kimse beni burada olmaya zorlamıyor. Uyuşturucu veya alkolün etkisi altında değilim." söylediği de duyuluyor. Ona istediği zaman 'durabileceğini' söylerken bu kelimenin öneminin altı çiziliyor.