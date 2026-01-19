Haberler

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Güncelleme:
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görev süresinin tamamlanmasına aylar kala istifa etme kararı aldığını duyurdu. Radev'in bu kararı ülkede erken seçim sürecini ve geçiş dönemini gündeme getirirken, anayasa gereği cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'nın oturması bekleniyor.

  • Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görev süresinin dolmasına yaklaşık bir yıl kala istifa etti.
  • Cumhurbaşkanlığı görevi geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'ya devredilecek.
  • İliyana Yotova'nın 22 Ocak 2027'ye kadar cumhurbaşkanlığı görevini yürütmesi öngörülüyor.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görev süresinin dolmasına yaklaşık bir yıl kala istifa etme kararı aldığını açıkladı. Radev'in istifasının ardından anayasal süreç devreye girerken, cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'nın üstlenmesi bekleniyor.

ULUSA SESLENİŞTE DUYURDU

Cumhurbaşkanı Radev, ulusa sesleniş konuşmasında görevinden istifa edeceğini kamuoyuna açıkladı. 2027 yılı ocak ayına kadar sürmesi beklenen görev süresini erken sonlandırma kararı alan Radev, istifasını salı günü Anayasa Mahkemesi'ne sunacağını bildirdi.

ANAYASA MAHKEMESİ SÜRECİ BELİRYECİ OLACAK

Radev'in istifasının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması halinde, Bulgaristan Anayasası gereği cumhurbaşkanlığı makamı geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'ya devredilecek.

YOTOVA 22 OCAK 2027'YE KADAR GÖREVDE

Geçici görevlendirmenin, ülkede kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar devam edeceği belirtildi. İliyana Yotova'nın, 22 Ocak 2027'ye kadar cumhurbaşkanlığı görevini yürütmesi öngörülüyor.

YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
