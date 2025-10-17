Haberler

Bükreş'te Apartmanda Patlama: 3 Ölü, 13 Yaralı

Bükreş'te Apartmanda Patlama: 3 Ölü, 13 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olayın gaz sızıntısına bağlı olabileceği ifade ediliyor.

ROMANYA'nın başkenti Bükreş'te bir apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8 katlı apartmanda meydana gelen patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği aktarıldı.

Yetkililer, patlama nedeninin henüz netlik kazanmadığını ancak olayın gaz sızıntısı dolayısıyla gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Arjantin'de milletvekili adayı canlı yayında fenalaşarak hayatını kaybetti

Canlı yayında seçim konuşması yaparken hayatını kaybetti
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.