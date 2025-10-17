Bükreş'te Apartmanda Patlama: 3 Ölü, 13 Yaralı

ROMANYA'nın başkenti Bükreş'te bir apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8 katlı apartmanda meydana gelen patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği aktarıldı.

Yetkililer, patlama nedeninin henüz netlik kazanmadığını ancak olayın gaz sızıntısı dolayısıyla gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.