Günün en acı karesi! Buça katliamında kayıplara karışan babasının cesedini yol kenarında buldu
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Rusların geri çekilmesinin ardından Ukrayna'nın Buça kentindeki sokaklarda onlarca sivilin cesedi bulunmuştu. Katliam haberi tüm dünyayı ayağa kaldırırken, Buça'da sokak sokak gezerek babasını arayan bir kişi, babasının cansız bedenini yol kenarında buldu.
Rusya'nın Ukrayna saldırıları 42. gününde devam ediyor. Buça kentinde yaşanan ağır çatışmaların ardından mermilerin ve bombaların hedefi olan sivillerin cansız bedenleri yollarda ve araçların içinde bulundu. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin birçoğu ekipler tarafından toplansa da Buça sokaklarında halen benzer görüntüler hakim.
BABASININ CANSIZ BEDENİNİ YOL KENARINDA BULDU
Yakınlarından haber alamayan birçok kişi, sokak sokak gezerek yakınlarından bir iz arıyor. O kişilerden biri olan Konstantin, babasının cansız bedenini yol kenarında buldu. Babasının başucunda bekleyen Konstantin kentteki acı duruma değinerek, "Merhaba benim adım Konstantin. Babamın cansız bedenini görüyorsunuz, adı Leontiy'di. Bizler, 22 Nisan'da cenaze törenine gideceğiz. Babam 82 yaşındaydı. İnsanlarımız için 5 gündür bir trajedi var" ifadelerini kullandı.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022