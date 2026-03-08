Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş 9. gününde devam ederken , İran Devrim Muhafızları'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ülkenin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak uzun süreli bir savaş senaryosuna hazır olduklarını ifade etti.

"EN AZ 6 AY YOĞUN SAVAŞ SÜRDÜREBİLİRİZ"

Naini, İran silahlı kuvvetlerinin mevcut askeri kapasitesiyle en az 6 ay boyunca yoğun muharebe operasyonlarını sürdürebileceğini söyledi. İran'ın cephaneliğinde ağır balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra çeşitli insansız hava araçları ve çıkarma gemilerinin bulunduğunu belirten Naini, ordunun büyük ölçekli bir savaşa hazır olduğunu dile getirdi.

"KULLANILAN FÜZELERİN ÇOĞU ESKİ NESİL"

İranlı yetkili, şu ana kadar kullanılan silahların büyük bölümünün birinci ve ikinci nesil füze sistemlerinden oluştuğunu vurguladı. Bu açıklama, İran'ın daha gelişmiş silah sistemlerini henüz devreye sokmadığı mesajı olarak değerlendirildi.

"GELİŞMİŞ UZUN MENZİLLİ FÜZELER DEVREYE GİRECEK"

Naini ayrıca önümüzdeki günlerde nadiren kullanılan gelişmiş uzun menzilli füze sistemlerinin devreye alınabileceğini belirtti. İran'ın yeni bir saldırı yaklaşımı üzerinde çalıştığını ifade eden sözcü, ABD ve İsrail'i daha yıkıcı ve hassas saldırılara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.