Bu iddialar NASA'yı karıştırdı: Yeni pandemi kapıda

Dünya henüz Covid-19'un etkisini atlatamamışken uzaydan gelen bir yeni tehlike gündem oldu. The Mirror'a konuşan Astrobiyolog Barry DiGregorio, Nasa'nın gelecekteki Mars örneklerini Dünya'ya getirme planlarının insanlık için büyük bir biyolojik risk taşıdığını ifade etti. DiGregorio'ya yaptığın açıklamada 'Mars yüzeyinden getirilecek toprak ve kaya parçaları, bilinmeyen patojenlerle dolu olabilir ve bu durum, yalnızca bilim kurgu filmlerinde değil, gerçek dünyada da bir kabusa dönüşebilir.' şeklinde konuştu.

Nasa'ya dair skandal iddialarda da bulunan DiGregorio, 'Mars'ta yaşam olduğuna dair ilk kanıt 1976'da Vikin görevinde keşfedildi. Ancak NASA bunu hep görmezden geldi' dedi.

Bu örneklerin, kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya getirilmemesi gerektiğini ifade eden DiGregorio uç koşullarda hayatta kalabilen mikroorganizmaların Dünya'ya yayılabileceğini ve kontrol altına alınamaz bir salgın yaratabileceğine de dikkat çekti.

İDDİALAR NASA'YI DA KARIŞTIRDI

Konuya dair NASA'nın da içerisinden ciddi uyarılar geliyor.Kurumun eski Gezegen Koruma Yetkilisi Catharine Conley, Mars 2020 görevinin yeterince sterilize edilmediğini ve topladığı örneklerin Dünya yaşamıyla karışabileceğini söyledi. Ayrıca Conley'in bu açıklamalarından sonra kurumdan uzaklaştırıldığı da iddialar arasına.