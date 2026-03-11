ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

ABD- İsrail ile İran arasında süren savaş 12. gününe girerken ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in, ABD'nin İran'a yönelik ilk saldırılarında ağır yaralandığı, hatta hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü.

YENİ LİDER ÖLDÜ MÜ?

ABD merkezli bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre saldırılar sırasında İran yönetimine ait üst düzey hedeflerin bulunduğu bölgeler de vuruldu. Bu saldırılardan birinde İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in bulunduğu noktaların hedef alındığı iddia edildi.

Haberde Mücteba Hamaney'in seçildikten sonra kamuoyunun karşısına çıkmaması ve İran yönetiminden sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamasının, yaralandığı veya öldüğü yönündeki iddiaları güçlendirdiği ifade edildi.

SAVAŞTA 12. GÜN

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'ın nükleer programı ve askeri altyapısını hedef alan geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında Tahran başta olmak üzere birçok şehirde Devrim Muhafızları'na ait üsler, füze rampaları ve askeri tesisler vuruldu. Bu saldırılar Orta Doğu'da uzun süredir devam eden gerilimi açık bir savaşa dönüştürdü.

İRAN'DAN MİSİLLEME

İran ise saldırılara misilleme olarak ABD'nin bölgedeki askeri üslerine yönelik çok sayıda füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları, Orta Doğu'daki birçok ABD hedefinin vurulduğunu açıklarken bölgedeki ABD üsleri en yüksek alarm seviyesine geçirildi.

SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Analistler, Mücteba Hamaney'in gerçekten saldırılarda ağır yaralandığının ya da hayatını kaybettiğinin doğrulanması halinde bunun yalnızca İran iç siyasetini değil, Orta Doğu'daki savaşın gidişatını da ciddi şekilde etkileyebileceğini değerlendiriyor.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Mücteba Hamaney, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ikinci oğludur ve uzun yıllardır İran siyasetinde etkili isimlerden biri olarak anılıyor. 1969 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğan Hamaney, dini eğitimini Kum kentindeki medreselerde aldı.

İran'da resmi bir devlet görevi bulunmamasına rağmen, özellikle Devrim Muhafızları ve muhafazakâr siyasi çevrelerle yakın ilişkileri nedeniyle ülke siyasetinde etkili bir figür olarak değerlendiriliyor. Mücteba Hamaney'in adı, özellikle İran'ın iç siyasi dengeleri ve dini liderlik tartışmaları kapsamında sık sık gündeme geliyor.

2009 yılında İran'da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestolar sırasında da adı kamuoyunda öne çıkmış, bazı siyasi çevreler Hamaney'in perde arkasında etkili olduğunu iddia etmişti.

Uzun süredir İran'ın dini ve siyasi yapısı içinde güçlü bir konumda olduğu belirtilen Mücteba Hamaney, babası Ayetullah Ali Hamaney'nin ardından ülkenin dini liderliği için adı geçen isimlerden biri olarak gösteriliyordu.