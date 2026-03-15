Bu bir ilk! Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 16. güne girilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldüğüne yönelik iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. İsrail'de son derece nadir görülen bir olay yaşanırken, Netanyahu İran'la ilgili askeri kabine toplantısına ilk kez katılmadı. Servis edilen görüntüler de bu gerçeği gözler önüne sererken, videoyu izleyen herkes "Netanyahu gerçekten ölmüş olabilir" yorumunda bulundu.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik operasyonların ele alındığı askeri kabine toplantısına ilk kez katılmadı.
  • İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş 16. gününe girerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ortaya atılan iddialar gündemde geniş yankı uyandırdı. Netanyahu'nun öldüğüne yönelik söylentiler özellikle sosyal medyada hızla yayılırken İsrail'de yaşanan dikkat çekici bir gelişme tartışmaları daha da artırdı.

NETANYAHU TOPLANTIYA KATILMADI

İsrail'de son derece nadir görülen bir durum yaşandı ve Netanyahu, İran'a yönelik operasyonların ele alındığı askeri kabine toplantısına ilk kez katılmadı. Kritik toplantıya başbakanın katılmaması, savaşın devam ettiği bir dönemde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi.

HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

Toplantıya ilişkin servis edilen görüntüler de tartışmaları alevlendirdi. Paylaşılan videolarda Netanyahu'nun yer almaması sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken birçok kullanıcı, "Netanyahu gerçekten ölmüş olabilir" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL: BAŞBAKAN İYİ DURUMDA

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı. İsrail Başkanlık Ofisi'nden verilen yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verildi.

Erdem Aksoy
Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı
İran'dan ABD'ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar

Düşmanın en ölümcül silahını çalıp komşu ülkeleri vurdular
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

Savaşın seyrini değiştiren silah
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi

Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran, komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu

İran, ABD ekonomisinin can damarını Körfez ülkesinde vurdu
Çin'de dehşet anları: Aslan 10 yaşındaki kızın bacağını yakaladı

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın pençesinden saniyelerle kurtuldu
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...