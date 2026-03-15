Bu bir ilk! Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 16. güne girilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldüğüne yönelik iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. İsrail'de son derece nadir görülen bir olay yaşanırken, Netanyahu İran'la ilgili askeri kabine toplantısına ilk kez katılmadı. Servis edilen görüntüler de bu gerçeği gözler önüne sererken, videoyu izleyen herkes "Netanyahu gerçekten ölmüş olabilir" yorumunda bulundu.
ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş 16. gününe girerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ortaya atılan iddialar gündemde geniş yankı uyandırdı. Netanyahu'nun öldüğüne yönelik söylentiler özellikle sosyal medyada hızla yayılırken İsrail'de yaşanan dikkat çekici bir gelişme tartışmaları daha da artırdı.
NETANYAHU TOPLANTIYA KATILMADI
İsrail'de son derece nadir görülen bir durum yaşandı ve Netanyahu, İran'a yönelik operasyonların ele alındığı askeri kabine toplantısına ilk kez katılmadı. Kritik toplantıya başbakanın katılmaması, savaşın devam ettiği bir dönemde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi.
HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR
Toplantıya ilişkin servis edilen görüntüler de tartışmaları alevlendirdi. Paylaşılan videolarda Netanyahu'nun yer almaması sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken birçok kullanıcı, "Netanyahu gerçekten ölmüş olabilir" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
İSRAİL: BAŞBAKAN İYİ DURUMDA
İsrail Başbakanlık Ofisi ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı. İsrail Başkanlık Ofisi'nden verilen yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verildi.