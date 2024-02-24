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Bu acının tarifi yok! 11 yaşındaki çocuk, bütün ailesinin cenaze namazını kıldı

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İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, küçük bir çocuğun kaybettiği ailesinin cenaze namazındaki zor anları kameralara yansıdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 514'e, yaralananların sayısının ise 69 bin 616'ya yükseldiğini duyurdu.

AİLESİNİN CENAZE NAMAZINI KILDI

Savaşta tüm ailesini kaybeden Gazzeli çocuk, cenaze namazı sırasında zor anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan çocuğun o anları sosyal medyada gündem oldu. İzleyenlerin yürekleri dağlandı.

Haberler.com Haber Merkezi / İsmail Elal - Dünya

İsrail Gazze Çocuk Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ali Teke:

Allah katmerli belanı versin İsrail , yerle yeksan olasın

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