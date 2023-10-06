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Brüksel'de Metroda Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de metroda cep telefonunun çalındığını fark eden polis, zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı. Metroda sivil polislerin gözlem yaptığı sırada şüpheli bir kişi tespit edildi. Polisler, zanlının cep telefonunu çaldığını fark ederek kovalamaca sonucu yakaladı ve telefonu geri aldı. Şüpheli gözaltına alındı.