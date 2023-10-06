Brüksel'de Metroda Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de metroda cep telefonunun çalındığını fark eden polis, zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı. Metroda sivil polislerin gözlem yaptığı sırada şüpheli bir kişi tespit edildi. Polisler, zanlının cep telefonunu çaldığını fark ederek kovalamaca sonucu yakaladı ve telefonu geri aldı. Şüpheli gözaltına alındı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de metroda cep telefonunun çalındığını fark eden polis, zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Brüksel'de sıklıkla yaşanan kapkaç vakaları nedeniyle metroda gözlem yapan sivil polisler, yolcuların kişisel eşyasına dikkatle bakan kişiden şüphelendi.
Takibe alınan zanlı metrodan inmek üzereyken polislerden biri, cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti.
Polisler, metrodan indikleri sırada başka bir şüphelinin koştuğunu gördü ve kovalamacanın ardından zanlıyı yakalayarak çalınan cep telefonunu geri aldı.
Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.