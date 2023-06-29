Fransa'da 17 yaşındaki gencin öldürülmesiyle başlayan protestolar Belçika'ya da sıçradı

Fransa'da polislerin 17 yaşındaki bir genci öldürmesiyle başlayan protestolar, Belçika'ya da sıçradı. Eylemciler sokaklardaki araçları ateşe verirken, polisler ile protestocular arasında arbedeler yaşandı. Gruba müdahale eden polisler, bazı kişileri gözaltına aldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek vermek için eylem yapan gruptakiler bazı araçları ateşe verdi. Gruba müdahale eden polis bazı kişileri gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Ulusal basına göre, genç yaşlardaki bir grup, Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla sosyal medyadan çağrıda bulundu.

ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Bunun üzerine, Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan göstericiler, kaldırım taşlarını fırlattı, otobüs duraklarındaki camları kırdı, bazı araçları ateşe verdi. Yangın çıkan noktalara itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİSLERLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

TSİ 23.00 sularında olay yerine intikal eden polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıktı. Anneessens metro istasyonu kapatıldı, bölgeye araç girişleri yasaklandı. Polisin yaklaşık 10 göstericiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

FRANSA'DA NE OLDU?

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre kentinde, içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı. Olay sonrası Fransa'da sokaklara çıkan göstericiler, araçları aleve vererek polislerle çatışmaya başladı.